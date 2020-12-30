В 2020 году деятельность Управления была направлена на эффективное и результативное выполнение задач, возложенных на органы государственной регистрации прав действующим законодательством.

«В 2020 году деятельность Управления была направлена на эффективное и результативное выполнение задач, возложенных на органы государственной регистрации прав действующим законодательством, в том числе при предоставлении государственных услуг по государственному кадастровому учету и/или государственной регистрации прав, предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственной реестре недвижимости (ЕГРН), в рамках Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Одной из наиболее значимых задач, которая была поставлена Росреестром перед Управлением, это полноценная подготовка к переходу и сам переход на ведение ЕГРН посредством ФГИС ЕГРН, который был успешно завершен в конце апреля текущего года», - отмечает руководитель Управления А.А. Сарыгин.Сложившаяся эпидемиологическая обстановка в стране внесла свои коррективы в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению новой короновирусной инфекции, поэтому ряд мероприятий в Управлении прошли в дистанционном режиме, а некоторые были перенесены на неопределенный срок, вместе с тем, работа Управления в текущем году была направлена на повышение качества и доступности государственных услуг Росреестра, которая осуществляется посредством неукоснительного соблюдения стандартов предоставления государственных услуг Росреестра, а также взаимодействия с региональными органами государственной власти, органами местного самоуправления, контрольно-надзорными органами и иными органами в порядке межведомственного взаимодействия.Большое внимание в 2020 году уделялось реализации положений Закона № 218-ФЗ (в том числе с учетом многочисленных изменений законодательства в учетно-регистрационной сфере), повышению качества оказания услуг, в частности, развитию информационных технологий и электронных сервисов Росреестра.Этой теме был посвящен круглый стол, проведенный Управлением Росреестра по Владимирской области совместно с «33Live.Ru» в октябре 2020 года с участием председателя Общественного совета при Управлении А.А. Антонова, и.о. директора ГУП Владимирской области «Бюро технической инвентаризации» И.И. Суркова, представителей застройщиков и СМИ.Участники круглого стола подробно обсудили, как поправки взаконодательство в сфере долевого строительства повлияли на работу владимирских застройщиков. Также собравшиеся подняли такие важные темы, как электронный документооборот и электронные услуги, в том числе в процессе государственной регистрации сделок.На круглом столе обсудили и изменения, которые были внесены в Закон № 218-ФЗ в части основания для приостановления учетно-регистрационных действий в случае, когда в результате строительства или реконструкции площадь здания, сооружения (при условии, что основной характеристикой такого сооружения является площадь), в том числе для строительства которых не требуется получение разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, указанная в разрешении на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, техническом плане, отличается более чем на 5 % от площади, указанной в проектной документации и (или) разрешении на строительство. Как отметили представители Управления, эта информация важна как для работы органов муниципальной власти, так и застройщиков.В 2020 году была продолжена работа по взаимодействию с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области. В целях повышения качества оказания государственных услуг Росреестра в течение 2020 года Управлением заключен ряд дополнительных соглашений о взаимодействии с МФЦ. В настоящее время на территории Владимирской области функционируют 24 офиса МФЦ, в которых предоставляются государственные услуги Росреестра, 2 из них расположены в офисах кредитных организаций - Центры оказания услуг для бизнеса ГБУ «МФЦ Владимирской области» в помещениях АО «Россельхозбанк» и ПАО «Сбербанк».Необходимо отметить, что со следующего года Росреестром достигнута договоренность с Минэкономразвития России по организации приема документов на оказание государственных услуг Росреестра по экстерриториальному принципу, в случае если объект недвижимости расположен в другом регионе, в офисах МФЦ, а не как было установлено ранее в офисах подведомственного Росреестру Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области.Как отмечает руководитель Управления А.А. Сарыгин: «Это удобно большинству граждан и юридических лиц, так как офисы МФЦ на территории Владимирской области есть в каждом муниципальном образовании, что делает получение государственных услуг Росреестра более доступным».Управлением на протяжении нескольких лет проводится работа по популяризации электронных услуг Росреестра, продолжена она и в 2020 году. Налажено взаимодействие через электронные сервисы с нотариусами, органами местного самоуправления. В Управлении успешно работает «Школа электронной регистрации», обучение в которой прошли порядка 300 человек. Сейчас режим онлайн освоили большинство органов местного самоуправления, активно пользуются такими услугами и юридические, и физические лица.А.А. Сарыгин: «Режим самоизоляции значительно повысил актуальность электронных услуг Росреестра. Участники сделок пользуются электронными сервисами Росреестра гораздо активнее, чем в 2019 году, а в период строгой самоизоляции фактически вся работа шла онлайн».Сложилась положительная практика обращения представителей органов власти, а также представителей юридических лиц в рабочем порядке к сотрудникам Управления для консультаций по работе электронных сервисов Росреестра и возникающих при их эксплуатации проблемах. В марте-апреле 2020 года были проведены многочисленные консультации как крупных участников рынка недвижимости, в том числе риэлторских агентств, представителей банковских структур, так и физических и юридических лиц по вопросам возможности подачи заявлений в электронном виде, в том числе особенностей получения и использования электронной подписи заявителя.В 2020 года продолжился рост заявлений, поданных в электронном виде, в том числе представителями органов государственной власти и органов местного самоуправления. Всего по состоянию на 01.12.2020 в электронном виде было подано 50475 заявлений, что составляет 35,56% от общего числа поданных заявлений, в том числе от органов государственной власти Владимирской области и органов местного самоуправления 17048 заявления (78,40% от общего числа), что выше показателей 2019 года (23,83% и 71,12% - соответственно).Управлением в рамках реализации положений Постановления Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 № 566 «Об утверждении Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году» (льготная ипотека под 6,5%) по состоянию на 15.12.2020 зарегистрировано:- договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) - 980;- соглашений об уступке права требования по ДДУ, заключенных заемщиками с юридическими лицами - 276;- прав собственности на основании договоров купли-продажи, заключенного застройщиком с заемщиками - 11;- ипотеки – 1267.«Программы ипотечного кредитования с господдержкой стали эффективным механизмом и дополнительным стимулом для восстановления рынка ипотеки в России и развития предоставляемых Росреестром услуг», - А.А. Сарыгин.Необходимо также отметить работу созданной с 2017 года при Управлении Росреестра по Владимирской области апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета или решений о приостановлении осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав.В 2020 году в апелляционную комиссию поступило 33 заявления, которыебыли рассмотрены на 11 заседаниях. Количество заявлений, поступивших в комиссию, по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 33 %.По 22 заявлениям комиссией были приняты решения об отклонении заявления об обжаловании решения о приостановлении, по 11 заявлениям приняты решения об отказе в принятии к рассмотрению, решения об удовлетворении заявлений в 2020 году не принимались.К одним из основных причин приостановлений можно отнести низкое качество подготовки документов необходимых для осуществления государственного кадастрового учета, то есть представленные в орган регистрации прав межевые и технические планы не соответствовали требованиям, утвержденным Минэкономразвития России.А.А. Сарыгин: «В 2021 году деятельность Управления будет направлена на дальнейшее повышении эффективности реализации задач, обозначенных в поручениях Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии».