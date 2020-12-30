29 декабря 2020 года в возрасте сорока девяти лет в результате осложнения от коронавирусной инфекции ушел из жизни глава Киржачского района Александр Николаевич Лукин.

29 декабря 2020 года в возрасте сорока девяти лет в результате осложнения от коронавирусной инфекции ушел из жизни глава Киржачского района Александр Николаевич Лукин.Всю свою жизнь Александр Николаевич работал на процветание Киржачского края. В 1992 году он окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск, а в 2002 - Международный институт менеджмента ЛИНК. Пять лет проработал в Киржачском отделении Агропромбанка. С 1999 по 2020 год трудился на ОАО «Завод Автосвет», последняя должность - заместитель директора по экономике и финансам. В 2019 году стал главой Киржачского района Владимирской области.Не менее весомой была и его политическая карьера. Александр Николаевич являлся активным и преданным членом партии «Единая Россия» с 2007 года. Дважды избирался депутатом Совета народных депутатов Киржачского район. С 2015 года в составе Совета народных депутатов 6-го созыва возглавлял комитет по бюджету, собственности, экономической и налоговой политике, был заместителем главы Киржачского района, а с сентября 2019 стал исполняющим обязанности главы района. В составе Совета народных депутатов 7-го созыва был избран главой Киржачского района.За годы своей работы неоднократно поощрялся грамотами, благодарственными письмами от лица различных структур и уровней власти, по партийной линии.