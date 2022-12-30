Главное, что нужно знать при покупке салютов: у каждого изделия должен быть сертификат безопасности и инструкция.

В мэрии областного центра напомнили местным жителям о том, как нужно обращаться с пиротехническими изделиями, чтобы не случилось беды.Главное, что нужно знать при покупке салютов: у каждого изделия должен быть сертификат безопасности и инструкция. Причем инструкция должна быть подробная – кроме наименования изделия, обязательна и другая информация - способы безопасного применения, ограничения по возрасту, правила хранения, дата производства, действия в случае непредвиденных ситуаций, реквизиты изготовителя и некоторые другие сведения.Инструкция должна быть написана на русском языке, в противном случае это означает лишь одно – пиротехника не имеет сертификата, а значит использовать ее нельзя.