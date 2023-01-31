Во Владимирской области первый день февраля 2023 года будет пасмурным и теплым. Весь день будет...

Во Владимирской области первый день февраля 2023 года будет пасмурным и теплым.Весь день будет облачным, обещают синоптики. Без осадков.Температура воздуха - максимум - 2 градуса.Атмосферное давление будет расти с 740 мм ртутного столба до 743.Влажность до 89 процентов.Ветер слабый - максимум - 3,3 метра в секунду.Народный прогноз погоды1 февраля отмечается день памяти преподобного Макария Великого. Если на Макария погода стояла ясная или случалась капель, то ожидали раннюю весну: «Коли капель — в весну раннюю верь». А вот если вечером на небе было много звезд, то зима еще долго обещала продержаться. Если на Макария кружила метель, то верили, что еще долго будет метельная погода. Этот день называли еще Громницей, так как это единственный день зимой, когда может приключиться гроза.