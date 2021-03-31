Причина - всё та же аномально тёплая зима-2020.

Первый перерасчёт был сделан год назад. Теперь крупнейший "тепловик" региона возвращает оставшуюся часть. Причина - всё та же аномально тёплая зима-2020.Значительная часть абонентов «Владимиртеплогаза» платит за услугу по схеме 1/12 при установленном общедомовом приборе учёта. Именно эта группа потребителей увидела в марте пустые платёжки или резкое снижение ежемесячных расходов на отопление. Всего компания возвращает 104 миллиона рублей.Александр Пичужкин, и.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз": «Ввиду того, что 2020 год был теплее, чем в 2019-м и в соответствие с законодательством РФ мы возвращаем денежные средства потребителям за ранее оплаченную тепловую энергию. Ранее мы уже проводили такую корректировку, жители реагировали позитивно, ведь это показатель прозрачности и точности расчётов».Фактическая температура наружного воздуха в регионе в 2020 году была выше всего лишь на 0,6°, а перерасчёт для части потребителей вышел на тысячи и десятки тысяч рублей. Есть и совсем крошечные корректировки на 20-30 рублей. Это лишь доказывает, что "Владимиртеплогаз" считает стоимость своих услуг с точностью до копейки.Ольга Антипова, директор по сбыту ООО «Владимиртеплогаз»: “Возврат по корректировке будет учтен в платежных документах в счет погашения начислений марта и будущих периодов. Ознакомиться с информацией по величине годовой корректировки в разрезе территорий и многоквартирных домов можно на официальном сайте «Владимиртеплогаза», абонентских отделах компании и официальных сайтах администраций муниципальных образований».Зима-2021 выдалась куда более морозной. Жители региона вряд ли обрадовались цифрам в платёжках. Тем приятнее получить перерасчёт именно сейчас, то есть снизить финансовую нагрузку. Но климатические аномалии не отменяют обязанность компании вкладываться в модернизацию теплового хозяйства региона. Средства, полученные от потребителей - гарант спокойных и тёплых зим.Александр Пичужкин, и.о. генерального директора ООО "Владимиртеплогаз": «Мелкие аварии устранялись достаточно быстро, с опережением нормативных сроков, крупных аварий не было, ведь денежные средства, получаемые от потребителей, идут на модернизацию ветхих сетей и строительство новых котельных»Единственный крупный инцидент - нашумевшая во всех смыслах история с обрушением обломков бывшего элеватора на сети "Владимиртеплогаза" в Муроме. Сотрудники компании через 30 минут были на месте и помогали разбирать завалы. Уже вечером теплоснабжение было восстановлено.Дарья Давыдова«Вести-Владимир»