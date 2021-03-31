Пропажу заметила дочь пожилой женщины.

В Камешковском районе сиделка украла у умершей пенсионерки 400 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В полицию обратилась дочь пожилой женщины, которая сообщила, что со счёта скончавшейся мамы похищено 400 тысяч рублей. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что средства украла 51-летняя жительница Владимира.Злоумышленница некоторое время ухаживала за подопечной, которая оформила на неё доверенность. По этому документу предприимчивая дама могла распоряжаться финансами старушки, и «увела» с банковского счёта пенсионерки все накопления после её смерти.Женщина призналась в совершении преступления. Расследование продолжается.