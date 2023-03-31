В Гороховце благодаря прокуратуре 16 семей переселили из аварийного жилья. Как стало известно, ещё...

В Гороховце благодаря прокуратуре 16 семей переселили из аварийного жилья.Как стало известно, ещё в 2019 году многоквартирный дом № 19 по улице Мира в городе Гороховце признан аварийным. Его планировали снести.Четыре года назад отмечалось, что физический износ конструкций и инженерного оборудования составлял 74 %. Но, увы, срок отселения жильцов дома администрацией района был определен «до 31 декабря 2024 года».Семьи не могли проживать в аварийном здании столько лет. Это было опасно для их жизни.Прокурор не согласился с указанным сроком и направил в Гороховецкий районный суд исковое с требованием к администрации об отселении жильцов.И только тогда 16 семьям, проживавшим в аварийном доме, всё же было предоставлено жилье (либо выкупная стоимость) взамен старого.Фото: pxfuel.com