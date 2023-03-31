В Муроме по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве таксиста. Как сообщает Следственное...

В Муроме по "горячим" следам задержан подозреваемый в убийстве таксиста.Как сообщает Следственное управление Следственного Комитета по Владимирской области, 30 марта 2023 года из-за произошедшего конфликта мужчина нанес не менее трех ножевых ранений таксисту. После чего, оставив тело на обочине дороги, завладел транспортным средством и попытался скрыться с места преступления.Фото: официальный телеграм-канал СУ СК России по Владимирской областиСотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Муромский» во время несения службы обратили внимание на автомобиль, который совершал неуверенные маневры. Законные требования госавтоинспекторов об остановке водитель проигнорировал и предпринял попытку скрыться.Сотрудники полиции на служебном автомобиле начали преследование и через непродолжительное время остановили его.При осмотре салона транспортного средства был обнаружен нож со следами, похожими на кровь. На место была вызвана следственно-оперативная группа.Остановленный инспекторами ДПС водитель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В настоящее время фигурант доставлен в СУ СК России по Владимирской области для принятия процессуального решения.Фото pxfuel.com, официальный telegram-канал СУ СК России по Владимирской области