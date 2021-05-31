2021-05-31 22:45:04
2021-05-31 22:45:04
Главное
/ Тема: Во Владимире наградили лучших региональных экспортеров
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Во Владимире подвели итоги уже пятого по счёту конкурса "Экспортёр года". Его участниками стали более 60 компаний.
Несмотря на все сложности, которые выпали на долю производителей региона из-за пандемии, им удалось не только выстоять, но выйти на новый уровень экспортных отношений. А самые продуктивные были отобраны администрацией области в лице Центра поддержки экспорта для награждения в ежегодном конкурсе экспортёров.
Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Об этом говорят и цифры экономического развития нашей области, я уж не буду загружать вас этими цифрами. Они положительные, и они, кстати, значительно отличаются от многих субъектов РФ и по индексу промышленного производства в плюс».
Более шестидесяти участников из сфер промышленности, высоких технологий и услуг. И каждому есть, чем гордиться. Так, к примеру, экспортёром года в промышленной сфере стала компания "" - производитель звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов.
Александр Ромашов, директор компании "Техносонус-Центр": «Очень приятно было сидеть в первых рядах, получить первое место, первую награду среди всех - впечатлён, приятно было. Надеюсь, что в этом году покажем ещё большие результаты, потому что сейчас заключаются контракты и с другими странами сейчас, европейскими. Стараемся выйти на большой уровень уже».
Благодаря продукции таких предприятий, как торговый дом "", наш регион занял 1 место в России по объему экспорта ветеринарных препаратов. А сам «БиаГро» лучшим экспортером Владимирской области в номинации агропромышленность.
Светлана Снегурова, руководитель ТД "БиАгро" (группа компаний "Бионит"): «Центру экспорта спасибо тоже, они молодцы, они именно вот в пандемийный год оказали, хоть мы и умное предприятие и у нас квалифицированные сотрудники, именно серия экспорта и везде и много знаем - но они реально подсказывали в такие моменты ,как себя вести именно в пандемийный год и в этой ситуации».
Добиться высоких результатов во многом удалось благодаря Региональному центру поддержки экспорта. Это мастер-классы, помощь в участии в международных выставках, перевод сайтов, подготовка рекламной продукции и многое другое.
Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «План действий на ближайший год и на 21 и 22 год уже понятен, куда развиваться. У нас по указу президента №474 к 30 году экспорт по отношению к 20 году должен прирасти на 70%, и мы понимаем, что у Владимирской области все перспективы для этого есть. И однозначно мы постараемся это выполнить даже раньше».
В регионе сегодня около 50 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и Центр поддержки экспорта готов помочь каждому окрепнуть и выйти на новые рынки.
Дмитрий Горкин, Илья Хлудов
«Вести-Владимир»