31.05.2021

2021-05-31 22:45:04

Во Владимире наградили лучших региональных экспортеров

Во Владимире подвели итоги уже пятого по счёту конкурса "Экспортёр года". Его участниками стали более 60 компаний.



Несмотря на все сложности, которые выпали на долю производителей региона из-за пандемии, им удалось не только выстоять, но выйти на новый уровень экспортных отношений. А самые продуктивные были отобраны администрацией области в лице Центра поддержки экспорта для награждения в ежегодном конкурсе экспортёров.



Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: «Об этом говорят и цифры экономического развития нашей области, я уж не буду загружать вас этими цифрами. Они положительные, и они, кстати, значительно отличаются от многих субъектов РФ и по индексу промышленного производства в плюс».



Более шестидесяти участников из сфер промышленности, высоких технологий и услуг. И каждому есть, чем гордиться. Так, к примеру, экспортёром года в промышленной сфере стала компания "" - производитель звукоизоляционных, акустических и виброизоляционных материалов.



Александр Ромашов, директор компании "Техносонус-Центр": «Очень приятно было сидеть в первых рядах, получить первое место, первую награду среди всех - впечатлён, приятно было. Надеюсь, что в этом году покажем ещё большие результаты, потому что сейчас заключаются контракты и с другими странами сейчас, европейскими. Стараемся выйти на большой уровень уже».



Благодаря продукции таких предприятий, как торговый дом "", наш регион занял 1 место в России по объему экспорта ветеринарных препаратов. А сам «БиаГро» лучшим экспортером Владимирской области в номинации агропромышленность.



Светлана Снегурова, руководитель ТД "БиАгро" (группа компаний "Бионит"): «Центру экспорта спасибо тоже, они молодцы, они именно вот в пандемийный год оказали, хоть мы и умное предприятие и у нас квалифицированные сотрудники, именно серия экспорта и везде и много знаем - но они реально подсказывали в такие моменты ,как себя вести именно в пандемийный год и в этой ситуации».



Добиться высоких результатов во многом удалось благодаря Региональному центру поддержки экспорта. Это мастер-классы, помощь в участии в международных выставках, перевод сайтов, подготовка рекламной продукции и многое другое.



Александр Ремига, первый заместитель губернатора Владимирской области: «План действий на ближайший год и на 21 и 22 год уже понятен, куда развиваться. У нас по указу президента №474 к 30 году экспорт по отношению к 20 году должен прирасти на 70%, и мы понимаем, что у Владимирской области все перспективы для этого есть. И однозначно мы постараемся это выполнить даже раньше».



В регионе сегодня около 50 тысяч компаний малого и среднего бизнеса и Центр поддержки экспорта готов помочь каждому окрепнуть и выйти на новые рынки.



Дмитрий Горкин, Илья Хлудов



«Вести-Владимир»