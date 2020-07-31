Искали добровольцы, лесники, полиция, спасатели и чиновники. В Петушинском районе пропали ребенок и мужчина. Днем мальчик 5 лет поехал вместе с родственником 1967 года рождения за грибами в лес

Искали добровольцы, лесники, полиция, спасатели и чиновники. В Петушинском районе пропали ребенок и мужчина. Днем мальчик 5 лет поехал вместе с родственником 1967 года рождения за грибами в лес из деревни Мячиково. Машину бросили на дороге, в лес отправились пешком. Но к вечеру домой не вернулись. Экстренно были организованы спасательные работы. Выяснилось, что грибники ушли