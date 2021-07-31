За первое полугодие во Владимирской области высадили 3,6 тысяч гектаров леса. Агротехнический уход произведённ на площади 4,5 тысячи га. Работы по дополнению ранее высаженных деревьев ..

За первое полугодие во Владимирской области высадили 3,6 тысяч гектаров леса. Агротехнический уход произведённ на площади 4,5 тысячи га. Работы по дополнению ранее высаженных деревьев выполнены на 2,6 тысяч гектара.Как сообщили в департаменте лесного хозяйства Владимирской области, организации, использующие владимирские леса для строительства объектов, провели компенсационные высадки на 0,2 тысячи гектара.