Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора рассказала,...
Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора рассказала, почему ясеневая изумрудная златка считается наиболее опасной
"Зелёные лёгкие" региона - под контролем специалистов Россельхознадзора. Какие карантинные виды они обнаружили? Почему ясеневая изумрудная златка считается наиболее опасной? И как с ней продолжают бороться?
Об этом в интервью "Вестям" рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.