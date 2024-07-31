Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора рассказала,...

Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора рассказала, почему ясеневая изумрудная златка считается наиболее опасной"Зелёные лёгкие" региона - под контролем специалистов Россельхознадзора. Какие карантинные виды они обнаружили? Почему ясеневая изумрудная златка считается наиболее опасной? И как с ней продолжают бороться?Об этом в интервью "Вестям" рассказала Мария Глинкина, начальник отдела фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.