Власти отказываются от планов по приватизации «Владимиртеплогаза»? В ходе заседания Заксобрания, депутаты обсудили различные законопроекты областного уровня. В ходе обсуждения встал

Власти отказываются от планов по приватизации «Владимиртеплогаза»? В ходе заседания Заксобрания, депутаты обсудили различные законопроекты областного уровня. В ходе обсуждения встал вопрос о приватизации «Владимиртеплогаза». На сегодняшний момент эта госкомпания обслуживает Владимир, Ковров, Муром, Гусь-Хрустальный и еще целый ряд муниципалитетов и районов области. В этом году стало известно, что областное правительство области задумалось о продаже