95 малышей появилось на свет в результате ЭКО во Владимирской области за первые 6 месяцев этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью ЭКО ежегодно в регионе рождаются

95 малышей появилось на свет в результате ЭКО во Владимирской области за первые 6 месяцев этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью ЭКО ежегодно в регионе рождаются около 200 детей: – в 2019 году – 202 ребенка (проведено 900 циклов ЭКО); – в 2020 году – 219 детей (проведено 857 циклов ЭКО); – в