Во вторник, 30 июля, загорелся Дом культуры в посёлке Асерхово Собинского района.

Во вторник, 30 июля, загорелся Дом культуры в посёлке Асерхово Собинского района. Об этом рассказала ГУ МЧС России по Владимирской области.Спасатели получили сообщение об инциденте в 17.13 и немедленно выехали на место ЧП. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество ДК на площади 30 кв. м.К счастью, люди не пострадали.«Причину пожара устанавливает дознаватель МЧС России», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.