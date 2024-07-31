По факту массовой гибели рыбы в Клязьме возбуждено уголовное дело. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что в реке превышены максимально допустимые концентрации загрязняющих

По факту массовой гибели рыбы в Клязьме возбуждено уголовное дело. Проверка природоохранной прокуратуры показала, что в реке превышены максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ – аммонийного азота, нитритов и железа. Также выяснилось, что в Клязьме повышенное значение бактериальной обсеменённости воды, то есть река заражена микробами, бактериями и болезнетворными клетками. Ущерб гибели водных биоресурсов оценили почти в