Об этом сообщают представители Ковровского городского суда.

Согласно Ковровскому городскому суду, водители служебных медицинских автомобилей не удовлетворены оценкой условий их труда. Они особенно не согласны с понижением уровня вредности, поскольку это влияет на социальные гарантии, льготы, рабочее время и доплаты. Суд принял решение об отмене результатов проверки.Причиной обращения в суд стало несогласие руководства медучреждения с классом вредности – 3.2, а не 3.3. Водители утверждают, что условия их труда соответствуют классу вредности 3.3, что означает вероятность заболевания легкими или серьезными заболеваниями, а также потерю трудоспособности. Они также указывают на возможность заражения опасными инфекциями при контакте с больными людьми – например гепатитом или Covid-19.Кроме того, водители не только управляют автомобилями «с мигалками» на дорогах при экстренных вызовах; они также помогают перевозить больных и медицинское оборудование. Таким образом, они являются незаменимым помощником для бригад скорой помощи.Городской суд Коврова отменил результаты проверки условий работы для водителей и предписал провести более подробную и точную оценку рабочих условий специалистов.