В течение недели за победу в турнирах боролись более 160 сильнейших спортсменов ведомства.

Чемпионаты Росгвардии по служебному биатлону и легкоатлетическому кроссу проходил во Владимире и д. Менчаково Суздальского района.В течение недели за победу в турнирах боролись более 160 сильнейших спортсменов ведомства, среди которых: 6 мастеров спорта России международного класса, 44 мастеров спорта, 20 кандидатов в мастера спорта из восьми округов Росгвардии, Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф. Э. Дзержинского, а также четырех вузов войск национальной гвардии Российской Федерации.Росгвардейцы должны были пробежать дистанцию в 3 километра, дважды останавливаясь на огневых рубежах. По итогам турнира, в эстафете не было равных команде Северо-Кавказского округа Росгвардии. Второе место – за спортсменами Южного округа, а замкнули тройку сильнейших представители Северо-Западного округа Росгвардии. В командном первенстве первое место – у Северо-Кавказского округа Росгвардии, на второй ступени пьедестала – Южный округ. Замкнули тройку лидеров спортсмены Центрального округа Росгвардии.Среди военных вузов ведомства лучшими стали курсанты Саратовского военного института, «серебро» у представителей Санкт-Петербургского военного института, на третьей ступени пьедестала – будущие офицеры Росгвардии из Перми.В чемпионате войск по легкой атлетике росгвардейцы соревновались в беге на 3 километра среди женщин, и на 5 километров среди мужчин. Победу в эстафете одержала сборная Центрального округа. Вторыми стали представители Южного округа, а бронзовые медали в напряженной борьбе завоевали легкоатлеты из Уральского округа.По итогам командного первенства, победителями стали спортсмены Южного округа, второе место у сборной Уральского округа и третье у Центрального округа.Впереди у спортсменов межведомственные соревнования общества «Динамо» по служебно-прикладным видам спорта, которые пройдут в подмосковном парке «Патриот».