В нашем регионе начались съёмки фильма «Князь Андрей».

В нашем регионе начались съёмки фильма «Князь Андрей». Об этом 30 июля рассказала правительства Владимирской области.Картина расскажет зрителям о годах становления и правления Андрея Богословского. Главную роль сыграет актёр Александр Голубев. Кроме того, в фильме примут участие Александр Балуев, Сергей Безруков, Александр Устюгов и другие звёзды российского кино.Съёмочные группы будут работать во Владимире, Суздале и других населённых пунктах нашего региона. Режиссёр ленты – Давид Ткебучава.