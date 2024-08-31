В зоне СВО погиб Сергей Журавлев из Гороховецкого района

Житель села Быкасово, Сергей Журавлев, погиб в зоне специальной военной операции. Ему было всего 37 лет, о чем сообщила администрация муниципального образования Фоминское 30 августа.Сергея похоронили на родной земле с полными воинскими почестями. Отпевание прошло в Храме Казанской Иконы Божьей Матери в селе Фоминки, а прощальная церемония состоялась в деревне Быкасово.Сергею посмертно была вручена медаль ордена Мужества. Награду передали его матери. Также было дано обещание увековечить имя бойца на мемориальной доске.