«В этом году очень много птиц с оспой. Попадаются почти каждый день,» – рассказала орнитолог из Владимира Юлия Буянова в телеграм-канале «Гнездо натуралиста». При этом болеют самые разные

«В этом году очень много птиц с оспой. Попадаются почти каждый день,» – рассказала орнитолог из Владимира Юлия Буянова в телеграм-канале «Гнездо натуралиста». При этом болеют самые разные виды. Заболевание можно заметить на разных частях тела. На фото – лапка больной оспой славки-черноголовки. В глаза сразу бросается раздутый палец. Юлия Буянова, орнитолог, фотограф-натуралист У этой