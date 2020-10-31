108 тысяч из них – дети

В регионе продолжается вакцинация от гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. По данным на 30 октября, более 395 тысяч жителей области уже привились от гриппа, более 108 тысяч из них – дети.Владимирские эпидемиологи напоминают: вакцинация – самый эффективный способ защитить себя и своих близких от гриппа. В этом году вакцинация особенно актуальна из-за распространения коронавируса, поскольку инфекции могут накладываться друг на друга, что чревато тяжелыми осложнениями.Во Владимирской области, как и во всей стране, планируется привить от гриппа 60 процентов населения, в том числе 75 процентов пациентов из групп риска. Все желающие смогут бесплатно привиться в поликлинике по месту жительства.(Фото: Pixabay)