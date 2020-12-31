Автолюбители решили креативно поздравить жителей 33 региона с наступающим Новым годом.

В Коврове автолюбители решили креативно поздравить жителей 33 региона с наступающим Новым годом. Водители провели флешмоб и выстроили свои автомобили в виде цифр наступающего нового года.Напомним, наканунена парковке перед зданием областной администрации участники проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области, совместно с автомобилистами «Ст-клуб» и при поддержке волонтеров «Молодой Гвардии » из своих машин составилиНовогоднюю елку сложили из 41 автомобиля. Похожую автоелку сделали и водители Коврова. Автолюбители отмечают, цель флешмоба — поднять настроение жителям Владимирской области и поздравить их с наступающим Новым годом. А главное пожелание - безопасных дорог.(Фото:Подсмотрено во Владимире)