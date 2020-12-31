Департамент социальной защиты населения организовал работу по оказанию срочных социальных услуг нуждающимся жителям Владимирской области в период новогодних и рождественских каникул.

Департамент социальной защиты населения организовал работу по оказанию срочных социальных услуг нуждающимся жителям Владимирской области в период новогодних и рождественских каникул.Во всех территориях региона в комплексных центрах социального обслуживания населения организовано дежурство социальных работников. В новогодние праздники граждане могут обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства ежедневно с 08:00 до 17.00.Работает единый круглосуточный социальный телефон 8-800-450-01-21 и 8 (4922) 36-28-33. По этим номерам жители могут обратиться по вопросам оказания срочной социальной помощи.Кроме того, работает «Служба срочной социальной помощи» с единым номером «128». Комплексные центры социального обслуживания, в рамках взаимодействия с Благотворительным фондом «Близкие люди», обеспечивают предоставление социальных услуг по сигналам, перенаправленным с единого социального телефона «128».