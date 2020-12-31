Всего к ликвидации ЧП привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека личного состава, 1 единица техники.

Накануне Нового года 30 декабря в 15:30 в Юрьев-Польском районе на трассе «Владимир – Юрьев-Польский – Переяславль-Залесский», у поворот на Городище произошло ДТП.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, АСС, скорая помощь, сотрудники ГИБДД. Столкнулись два автомобиля. Среди пострадавших – два человека.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших. Всего к ликвидации ЧП привлекалось 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 3 человека личного состава, 1 единица техники.