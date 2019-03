Facebook собирается запустить собственную криптовалюту. По данным источников, на которые ссылается The New York Times (всего побеседовали с изданием о проекте пять человек), новую цифровую монету интегрируют в мессенджер WhatsApp.

Это позволит рядовым пользователям отправлять электронные переводы друзьям и родственникам, в том числе — за границу. Криптовалюта Facebook будет избавлена от главного недостатка "биткоина", "эфира" и других "монет" — волатильности, так как её курс будет жестко привязан к корзине национальных валют. Таким образом даже финансовый кризис в одной отдельно взятой стране на стабильность "фейс-коина" сильно не повлияет.Издание напоминает, что Facebook — не единственная компания, придумавшая встроить валюту на основе блокчейна в мессенджер. Самый известный проект такого рода уже больше года развивает Telegram Павла Дурова. Причем TON — Telegram Open Network — уже привлек под него инвестиции в размере 1,7 млрд долларов. Другой аналогичный проект развивают создатели криптомессенджера Signal. Однако криптовалюты Telegram и Signal не будут привязаны к обычным деньгам, поэтому могут быть нестабильны.По данным The New York Times, корпорация Марка Цукерберга продвинулась в реализации своего проекта уже достаточно далеко для того, чтобы начать переговоры с ведущими криптовалютными биржами о листинге своей "монеты".Главный вопрос о криптовалюте Facebook, на который не отвечает публикация The New York Times — это как будет решена проблема с безопасностью. Поскольку биткоин и аналогичные криптовалюты полностью децентрализованы, нет никакого "командного центра", который помог бы пользователю вернуть похищенные хакерами или утраченные на разбитом жестком диске средства. То есть владелец криптовалютного кошелька несёт 100% ответственности за его сохранность, и поэтому должен обладать определенной, достаточно высокой технической грамотностью, чтобы не лишиться средств.Такой квалификацией подавляющее большинство пользователей WhatsApp не обладают, так что Facebook наверняка будет каким-то образом контролировать транзакции. Но это, в свою очередь, заставит финансовых регуляторов относиться к криптовалютному проекту Facebook как к обычной финансовой организации, требуя установления личности пользователей, передачи данных о транзакциях правоохранительным органам и т.п.