Уголовное дело предстоит рассматривать Ковровскому городскому суду.

Прокуратура Коврова направила в суд дело местного жителя, обвиняемого в незаконном хранении боеприпасов и взрывных устройств.Осенью 2025 года мужчину приговорили к 350 часам обязательных работ за пьяную езду, но он проигнорировал наказание и скрылся, после чего его объявили в розыск.При задержании в июне текущего года полицейские обнаружили у беглеца боевую гранату Ф-1 со взрывателем. Как выяснилось, опасную находку он хранил дома, а затем перевез в жилье сожительницы. Также правоохранители изъяли у фигуранта 149 патронов для автомата. Задержанный полностью сознался в содеянном.