Голкипер сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский повторил рекорд своей команды по числу шатаутов. В матче очередного тура россиянин отбил все 32 броска в матче с "Даллас Старз" (6:0).Для нашего вратаря эта победа стала пятой "сухой" игрой в сезоне и 17-й – за всю карьеру в чемпионатах НХЛ, сообщаеит официальный Twitter "Тампы". Василевский повторил рекорд Бена Бишопа, на счету которого также 17 шатаутов. Третьим в этом списке идет еще один выступавший за "молний" россиянин Николай Хабибулин – 14 матчей "на ноль".With tonight’s 32-save shutout, Andrei Vasilevskiy has now tied Ben Bishop for most shutouts all-time in #Bolts franchise history.17 – Ben Bishop17 – Andrei Vasilevskiy14 – Nikolai Khabibulin#DALvsTBL | #GoBolts pic.twitter.com/XiGOYFkqvj— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 15 февраля 2019 г.