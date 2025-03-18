В 2024 году полиция региона выявила несколько нарколабораторий, изъяв почти три тонны наркотиков и задержав около 500 человек.

Владимирское правительство объявило об усилении борьбы с зависимостью от психотропных веществ. В 2024 году полиция региона выявила несколько нарколабораторий, изъяв почти три тонны наркотиков и задержав около 500 человек, как сообщает .Власти запланировали меры по профилактике среди молодежи, используя современные методы и сотрудничая с известными блогерами, артистами и спортсменами. Также обсуждается снижение возраста привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков до 14 лет.