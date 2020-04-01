Компания предлагает услуги профессиональной дезинфекции по доступным ценам. Что представляет собой данная процедура.

Дезинфекция представляет собой ряд мероприятий, основной целью проведения которых является создание в помещении и вне помещений условий, исключающих или минимизирующих угрозы для здоровья путем устранения микробов, вирусов, бактерий, грибков, паразитов и т.д. Дезинфекцию многие люди проводят в своих домах самостоятельно, используя специальные составы и средства. Однако такие меры редко дают ожидаемый эффект. Оптимальным решением для устранения угроз является профессиональная дезинфекция, для заказа которой в СПб следует перейти на сайт специализированной компании.

Особенности профессиональной дезинфекции

От дезинфицирующих мероприятий, проводимых владельцами квартир и домов, профессиональная дезинфекция отличается по целому ряду параметров:



применяемыми в ходе проведения дезинфекции средствами и препаратами;



используемым специальным оборудованием;



сроками проведения;



показателями эффективности.



Попытки сэкономить и провести дезинфекцию самостоятельно могут стать причиной создания очага инфекции и значительного ухудшения здоровья людей. Применение опасных для человеческого здоровья химикатов и ядов, отсутствие специализированных средств защиты могут стать причиной причинения вреда здоровью как владельцам дома или квартиры, так и здоровью домашних питомцев.

Независимо от того, потребуется обработка от клещей или дератизация, лучший способ решить проблему – обратиться к специалистам. После получения компанией заявки на дезинфекцию помещений по указанному адресу приедет специалист, который определит характер проблемы и комплекс мер, необходимых для ее устранения. Обработка помещений или участка земли будет проведена с соблюдением правил и санитарных норм.

Методы дезинфекции

В зависимости от условий конкретного объекта могут быть применены следующие меры дезинфекции:



механические, включающие проветривания, использование дезинфицирующих растворов, фильтрацию жидкости и т.д.;



химические, предусматривающие необходимость использования хлоросодержащих или спиртовых растворов, современных препаратов;



физические, предусматривающие обработку ультрафиолетом, паром, высокими температурами;



биологические, используемые для очистки септиков и канализационных коммуникаций.



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