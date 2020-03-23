В базе техник дарсонвализации находится полезное воздействие, оказываемое на биологическое тело токами частотой вплоть до 110 тыс. герц, также усилием до 20 тыс. вольт, однако небольшой мощи – менее 0,02 миллиампер.

В базе техник дарсонвализации находится полезное воздействие, оказываемое на биологическое тело токами частотой вплоть до 110 тыс. герц, также усилием до 20 тыс. вольт, однако небольшой мощи – менее 0,02 миллиампер. Невысокая мощьность тока не способна привести к внушительному нагреванию тканей, а это не дает возможности ионных сдвигов в клеточных мембранах. Токотерапия функционируют на нервную концепцию человека блокируя нервозные импульсы также снижая восприимчивость рецепторных клеток периферии. Подавляется работа сальных также потовых желез, андроген-насыщенный секрет каковых ответственен за облысение. Помимо этого, ответом организма на токовую терапию считается кратковременный спазм кровеносных сосудов, что заменяется их длительным расширением.

В период помещения больного вовнутрь катушки-соленоида значительного диаметра, за результат емкостной взаимосвязи между туловищем также витками катушки, совершается влияние на весь организм частотным импульсным электромагнитным полем, с поддержкой коего достигаются седативный, гипотензивный, эуметаболический, гипокоагулирующий результаты.

Процедура дарсонваль результативно сужает расширенные дерматологические поры, усиленно влияет на парентеральную клетчатку доводя до совершенства капиллярную циркуляцию жидкостей организма, гарантирует снабжение клеток наиболее значительного по зоне органа кислородом также питательными элементами.

Система воздействия общей Дарсонвализации на тело не достаточно исследован. Установлено, что способ проявляет успокаивающее воздействие, повышает взаимообмен элементов, уменьшает повышенное артериальное кровавое влияние. Общую Дарсонвализацию используют при гипертонической заболевания 1-й также 2-й степеней, неврастении с высоким возбуждением, при нехорошем сне, определенных заболеваниях обмена элементов. Для этого используют специальные аппараты, подробнее о них можно прочитать тут .

Невзирая на ярое развитие технологий, в нынешней медицине общую Дарсонвализацию почти не применяют ввиду отсутствия надежной серийно-производимой техники, обширного использования технология не получил.

Местная Дарсонвализация

Местная дарсонвализация - это способ электротерапии, основанный на прохождении импульсного частотного тока через диффузионный катод (в котором воздух или разрежен, или выкачан полностью), также кожу, проявляя при этом лечебное воздействие.

Благодаря предельному току небольшой емкости стеклянной стенки электрода, разряд не доходит до той интенсивности, при которой он мог бы вызвать болевые чувства.

Имеется кроме того общая Дарсонвализация, однако в нынешней косметической медицине также медицине как принцип используется непосредственно районная Дарсонвализация, что благополучно применяется при невралгии, неврите слухового нерва, как способ косметики, освобождение от угревой сыпи, омолаживание приувядающей кожи лица, головных болях, при первоначальных стадиях облитерирующих болезней кровеносных сосудов, дерматологическом зуде, варикозном расширении вен голени,незаживающих ранах также язвах, обморожениях 1-й также 2-й степеней, миалгии, геморрое, вагинизме также большого количества иных заболеваний.

2 технологии районной Дарсонвализации

В период выполнения процедуры районной Дарсонвализации электрод движется по поверхности подвергаемого влиянию участка тела, или устанавливается статично в одном состоянии (к примеру, при использовании ректального электрода).

При этом для частотного тока между цоколем электрода также туловищем пациента образуется последующая цепь: ионизированный газ изнутри электрода, емкость его стеклянной стены также слой воздуха между электродом также поверхностью кожи (либо слизистой), в котором появляется наилучший разряд в форме «тихого» либо низкого искрового.

«Тихий разряд» (контактная технология):

Вакуумный катод плотно прижат к коже, влияние выполняется гладким перемещением электрода по возделываемой области, что приводит к появлению «тихого» разряда, практически не порождающего специальных чувств.

Искровой разряд (бесконтактная технология):

При дистанционном способе вакумный электрод водится по коже, но потом отрывается от поверхности надо обрабатываемым источником с воспитанием воздушной прослойки 0.5-2 см либо же обитает непрерывно над кожей по массажным установкам с формированием весьма узкой невесомой прослойки. Электрический электроток проходит через ионизированный газ либо вакуум электрода также его стеклянную стенку также переходит на лёгкую прослойку, в каком месте возникает искровый разряд, сопровождающийся красным свечением. Для усиления искрового разряда необходимо повысить лёгкую прослойку среди кожей также электродом - тогда искра делается наиболее активной.

Результат районной Дарсонвализации

В следствии районной Дарсонвализации изменяются физико-хим процессы в тканях, улучшается работа основной нервной системы, трофика тканей, обменные движения, гемодинамика, увеличивается фагоцитарная активность лейкоцитов.