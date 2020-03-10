При влиянии на тело постоянным током небольшой силы (до 50 миллиампер) также невысокого напряжения (30-80 B) (гальванизацией) в аппаратной косметической медицине, совершаются различные физические взаимодействия, характер каковых определен состоянием

Как происходит процедура гальваники?

В области расположения катода в коже происходят толчок биологически действующих элементов — гистамина, ацетилхолина, простагландинов, гепарина, эндорфинов также условий, порождающих увеличение просвета кровеносных сосудов. Действие данных элементов развивает гиперемию, оказывающую хорошее воздействие на обмен элементов, усиливающую окислительно-восстановительные процессы, обладающую рассасывающий результат, порождающую рефлекторное раздражение также ускоряющую процесс заживления ран также трофических язв. Гальванический электроток, используемый в косметической медицине, проявляет стимулирующее влияние на взаимообмен элементов также стимулирует функции потовых также сальных желез.

Необходимо выделить, что факторы, возникающие при гальванизации, влияют не только лишь в участках расстановки электродов, но и в нижележащих материях, совокупном кровотоке, что предоставляет систематический итог. Комплексный результат формирует сигналы, какие от рецепторов кожи поступают в мозг, тем самым увеличивается кровоснабжение головного мозга также метаболический процедура, оказывает полезное воздействие на функцию нервозных стволов. Кроме этого активируются функции эндокринной системы, в характерные черты, щитовидной железы, гипофиза также надпочечников. Кроме того увеличивается сущность свободных гормонов в крови также повышается их потребление тканями, что даёт неплохой результат в противовоспалительном лечении.

Подобным способом, гальванизация, используемая в аппаратной косметической медицине, в целом проявляет нормализующее действие на тело, благодаря подобным терапевтическим результатам, как противовоспалительный, обезболивающий, седативный и восстановительный. Для этого используют специальные аппараты, например, такие .

В косметической медицине, кроме обыкновенной гальванизации, зачастую применяются гальванические ванны для верхних и нижних конечностей, где электроток влияет только лишь на погружённые в воду зоны туловища. Гальванизация в косметической медицине используется при уменьшении тонуса мышц, патологиях дерматологической пигментации, отёках, наличии стабильных дерматологических складок, различных разновидностей себореи, увядающей также сухой кожи, для излечения многофункциональных расстройств нервной системы, постугревых рубцов, в профилактических целях при утомлении также гиподинамии.

Постоянный электроток в косметической медицине кроме того находит использование при внедрении фармацевтических элементов с помощью кожи (лечебный электрофорез). При фармацевтическом электрофорезе на тело, кроме электрического тока, влияет лечебный медпрепарат.

Электрофорез кроме того может использоваться для вывода из дермы каких-либо элементов, к примеру, глюкозы для неинвазивного анализа ее концентрации. Такого рода способ называется возвратным (реверсионным) электрофорезом.

Фармацевтические вещества, поступающие в тело посредством кожи, попадают по выводным протокам потовых желез также в наименьшем числе — через производные протоки сальных желез. Часть лекарственных элементов поступает в тело через клеточки, а часть — через межклетные места. Внедренные в кожицу с поддержкой фармацевтического электрофореза вещества добиваются в главном эпидермиса также дермы, создавая тут специфические хранилища, откуда затем со временем поступают в тело при поддержки лимфо- также кровотока. Период выведения элементов с подобных хранилищ 3-20 дней.

Определенные фармацевтические элементы под воздействием тока готовы изменять фармакологические качества, распадаться либо создавать вредные соединения. В избежание такого результата, используется многофункционый растворитель диметилсульфоксид (ДМСО), содействующий вторжению фармацевтического элемента через кожицу, никак не меняя его фармакологических качеств. В основной массе фармацевтических растворов, применяемых в электрофорезе, концентрация интенсивного элемента содержит 1-5%.

Внедрение в тело фармацевтических элементов с поддержкой электрофореза, применяемого в аппаратной косметической медицине, предоставляет несколько положительных сторон в сопоставлении с простыми методами их использования:

• действие фармацевтического вещества совершается на фоне преобразованного под влиянием электрического тока электрохимического режима тканей также клеток;

• поступление фармацевтического элемента происходит в форме ионов, что может повышать фармакологическую динамичность данного элемента;

• формирование хранилища в эпидермисе также дерме повышает продолжительность воздействия фармацевтического вещества;

• лекарственное вещество сосредоточивается напрямую в источнике патологии, в отсутствии насыщения медицинским препаратом крови;

• отсутствует раздражение слизистого слоя желудочно-кишечного тракта;

• появляется вероятность единовременного внедрения некоторых фармацевтических форм;

• безболезненное внедрение фармацевтических веществ также избежание травм тканей.