Анаэробные бактерии вырабатывают ботулотоксин. По своей природе – это нейротоксин, которые имеет белковую природу.

Анаэробные бактерии вырабатывают ботулотоксин. По своей природе – это нейротоксин, которые имеет белковую природу.

Современные специалисты считают его одним из сильных ядов. Его проникновение в организм может повлечь тяжелое токсическое поражение, которое проявляется периферическим параличем мышц и вегетативными расстройствами.

Известно 7 антигенных модификаций такого токсина: A, B, C (с подтипами C1 и C2), а также D, E, F, G.

Организм человека поражается половиной токсинов из этого списка, а именно: токсинами типов A, B, E, F.



Бактерии, которые вырабатывают ботулотоксин – это анаэробы и размножаться они могут только лишь в тех условиях, когда кислород отсутствует.

Если токсин проникает в организм с пищевыми продуктами, особенно консервированными продуктами и колбасными изделиями, то воздействует на нервную систему. Характерными симптомами являются: туман перед глазами, косоглазие, замедленная речь, проблемы с глотанием, гипоксия. Смертельный исход наступает от того, что парализуется сердечная мышца и дыхательная мускулатура.

Интерес к изучению ботулинического нейротоксина как лекарственного препарата возник в начале 20 столетия, а вот развиваться он стал в 70-х годах. Конечно, кроме этой методики есть и другие, например, с использованием специального оборудования, подробнее о котором можно прочитать тут .

В наше время средства, в основе которых имеется ботулотоксин, используются для лечения проблем, которые связаны с мигренями, повышенной работой экзокринных желез, мышц сфинктеров и поперечно-полосатой мускулатуры.

Сейчас же косметология использует ботулинический нейротоксин типа А для ликвидации мимических морщин, так как препараты ботулотоксина обладают способностью блокировать процессы, которые отвечают за нервно-мышечную передачу.

Эстетические результаты от применения данного нейротоксина просто восхитительные, но, не смотря на это, нужно понимать, что он оказывает сильное действие на нервную систему, внося свои негативные коррективы в ее функционирование.

Конечно же, любое вмешательство в функционирование нервной системы говорит об ответственности специалистов, проводящих процедуру и познаний в неврологической области.

У ботулинического токсина имеется еще одно свойство – когда его вводят в конкретных терапевтических дозах, то он не может преодолеть гематоэнцефалическую преграду и спровоцировать сильные системные эффекты. Токсин быстро перерабатывается и формирует обычные молекулярные структуры, все это выводится через почки.

Какой эффект достигается от уколов ботокса?

Инъекции ботулинического токсина разглаживают глубокие морщины, расслабляют мышцы. Рельеф кожи становится ровным. Если систематически выполнять такие процедуры в определенное время, то мышцы всегда будут расслабленными, морщины будут разглаживаться, а новые не будут образовываться.

Комплексная омолаживающая терапия должна выполнять уколы ботокса совместно с биоревитализацией, контурной пластикой, пилингами химического типа спустя пару недель после ввода препаратов.

Калифорнийский университет провел испытания нового средства RT001, имеющего гелевую консистенцию. Он предусмотрен для наружного использования и представлен в топической форме ботулинического токсина типа А.

Эффективность и безопасность нового препарата проверялась путем корректировки морщин параорбитальной области на протяжении одного месяца. Как итог такой проверки, в которой участвовали 45 женщин – у 38 человек рельеф кожи в данной области выровнялся.