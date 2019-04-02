Преимущества, особенности и отличительные черты контактных линз Air Optix Aqua и Acuvue.

Все большее количество людей в выборе между очками и контактными линзами отдают предпочтение последним. С чем это связано? С тем, что линзы обеспечивают человеку максимально реалистичный и обширный круг обзора, при этом совершенно не его внешности. Все эти условия достигаются при выборе действительно качественных разновидностей изделий. На современном рынке наибольшим спросом среди покупателей пользуются контактные линзы сразу двух ведущих брендов – Air Optix Aqua и Acuvue.

Линзы Air Optix Aqua – чем они привлекают покупателей

Контактные линзы air optix aqua – продукция, показанная для ношения как первичным, так и повторным пациентам офтальмолога. Главным преимуществом подобных изделий считается максимальный уровень комфорта, который люди испытывают при их ношении. Контактные линзы этого бренда отлично держат форму, быстро одеваются и снимаются. Для удобства проведения всех необходимых манипуляций изделия имеют незначительную окраску, но цвета человеческих глаз она не изменяет.



В ассортименте Air Optix Aqua можно подобрать однодневные модели и те, что предназначены для беспрерывного ношения в течение определенного периода. Ко второму варианту первичные пациенты должны приходить постепенно. Начинать носить линзы офтальмологи всегда советуют с однодневных вариаций, и только полностью адаптировавшись к ним, переходить на пролонгированный или постоянный режим. Высокий уровень безопасности изделий Air Optix Aqua подтверждается наличием в их линейке моделей, в которых можно спать в течение шести ночей.

Отличительные черты продукции бренда Acuvue

Достаточно часто люди стремятся с помощью линз не только скорректировать зрение в необходимую сторону, но и внести приятные изменения в свою внешность. Ассортимент бренда Acuvue для них становится одним из наиболее безопасных решений. Цветные линзы acuvue сочетают в себе комфорт и универсальность. В обширном выборе изделий не составит труда подобрать недорогие модели для людей, страдающих различными глазными заболеваниями:



близорукость;



дальнозоркость;



астигматизм.



Наибольшим спросом среди покупательской аудитории пользуются линзы Acuvue, предназначенные для однодневного ношения. Вторую строчку в рейтинге популярности занимают прозрачные и цветные изделия, которые можно без угрозы для зрения непрерывно использовать в течение двух недель.