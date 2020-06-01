Актриса призналась, что бережно хранит купальник, в котором
снималась в сериале Спасатели Малибу. Памела Андерсон подчеркнула, что он ей до сих пор в самый раз.
Актриса призналась, что бережно хранит купальник, в котором
снималась в сериале "Спасатели Малибу". Памела Андерсон подчеркнула, что он ей до сих пор в самый раз.
В 1990-х пышногрудая актриса снималась в популярном сериале "Спасатели
Малибу". Роль в теленовелле стала знаковой для Андерсон: подарила ей мировую известность
и звание секс-символа.
В картине Памела Андерсон сыграла отважную спасательницу Си
Джей Паркер. Героиня артистки расхаживала по пляжу в красном слитном
купальнике, который стал своеобразным символом сериала.
По словам 52-летней Памелы, тот купальный костюм она до сих
пор хранит дома. Памятная вещь всегда лежит в верхнем ящике комода
знаменитости. Андерсон подчеркнула, что спустя 23 года после завершения съемок
в "Спасателях Малибу" наряд для плавания ей все еще впору.
Более того, иногда актриса надевает фирменный красный
купальник и дефилирует в нем по гостиной. Обычно Андерсон выходит в таком виде
к друзьям, чем очень веселит их.
2 Сен 2019 в 9:18 PDT
Напомним, в минувшем феврале . Интересно, что этот брак знаменитости
продлился всего пару недель. Питерс был влюблен в Андерсон на протяжении 35 лет
и долго ее добивался. Звезда сериала "Спасатели Малибу" ответила ухажеру взаимностью
и пошла под венец, но что-то пошло не так.