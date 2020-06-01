Актриса призналась, что бережно хранит купальник, в котором снималась в сериале Спасатели Малибу. Памела Андерсон подчеркнула, что он ей до сих пор в самый раз.

Актриса призналась, что бережно хранит купальник, в которомснималась в сериале "Спасатели Малибу". Памела Андерсон подчеркнула, что он ей до сих пор в самый раз.В 1990-х пышногрудая актриса снималась в популярном сериале "СпасателиМалибу". Роль в теленовелле стала знаковой для Андерсон: подарила ей мировую известностьи звание секс-символа.В картине Памела Андерсон сыграла отважную спасательницу СиДжей Паркер. Героиня артистки расхаживала по пляжу в красном слитномкупальнике, который стал своеобразным символом сериала.По словам 52-летней Памелы, тот купальный костюм она до сихпор хранит дома. Памятная вещь всегда лежит в верхнем ящике комодазнаменитости. Андерсон подчеркнула, что спустя 23 года после завершения съемокв "Спасателях Малибу" наряд для плавания ей все еще впору.Более того, иногда актриса надевает фирменный красныйкупальник и дефилирует в нем по гостиной. Обычно Андерсон выходит в таком видек друзьям, чем очень веселит их.2 Сен 2019 в 9:18 PDTНапомним, в минувшем феврале . Интересно, что этот брак знаменитостипродлился всего пару недель. Питерс был влюблен в Андерсон на протяжении 35 лети долго ее добивался. Звезда сериала "Спасатели Малибу" ответила ухажеру взаимностьюи пошла под венец, но что-то пошло не так.