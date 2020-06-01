01.06.2020

2020-06-01 17:55:02

Ливень смыл две дороги в Александровском районе

Вода в реках района угрожающе поднялась.

Единственная дорога от деревни Агафонка к деревне Горка, переезд через реку Парша, был частично разрушен. Так, что стало опасно передвигаться даже пешком. На помощь в восстановлении переезда пришли местные карьероразработчики, которые предоставили строительные материалы — песок и щебень, сообщила газета «Новый город Александров».

Предполагается, что это будет сделано уже сегодня к вечеру.

Кроме того сообщается, что разлившейся из-за осадков рекой оказались отрезаны деревни Рупусово и Романка. В них приходится добираться в объезд через Московскую область. Когда вода спадет, дорогу здесь тоже придется ремонтировать.

Кроме того, некоторые окраины самого Александрова оказались подтоплены поднявшейся в реке Серая водой.