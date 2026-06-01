Брюнетка, шатенка и блондинка пьяные разбились на машине. Стоят в очереди перед кабинетом святого Петра. Первой заходит брюнетка. На столе лежит огромный фолиант. Святой Петр говорит:
- В этой книге записаны все твои грехи. Видишь, какая она толстая? Это потому, что ты много грешила. Я пропущу тебя в рай, если ты выдержишь удар этой книгой по голове. Если нет то, отправишься в ад. Такие у нас правила.
Святой Петр берет книгу. Удар. Брюнетка падает, с трудом поднимается, шатаясь выходит из кабинета.
Заходит шатенка…. . Слышен удар, она выползает из кабинета.
Заходит блондинка. Брюнетка с шатенкой переглядываются: ну, она-то точно не выдержит.
В кабинете тишина, наконец блондинка выходит, совершенно невредимая. Брюнетка и шатенка с изумлением спраш
еще анекдот!