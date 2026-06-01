Форум «Есть результат!» — площадка для честного диалога и внесения современных инициатив. 30 мая в Суздале подвели итоге работы партии «Единая Россия» за последние пять лет. Показали

Форум «Есть результат!» — площадка для честного диалога и внесения современных инициатив. 30 мая в Суздале подвели итоге работы партии «Единая Россия» за последние пять лет. Показали результат общественной инициативы в регионе и областной столице. Одной из важных тем стало «Благоустройство и развитие инфраструктуры территорий», главное на повестке — как улучшить качество жизни владимирцев. Модератором