Пригласили ветеринара, статистика и физика, чтобы каждий за $100,000 в течении недели придумал способ для угадывания коня, который победит на скачках. Через неделю все трое приходят...
Ветеринар:
- Я разработал таблицу, по которой, зная физические данные коней, можно будет предсказать победителя.
Комиссия:
- Очень полезная информация...
Статистик:
- Я построил регрессию, по которой, зная предыдушие забеги, можно предсказать коня-победителя.
Комиссия:
- Очень полезная информация!
Физик:
- Мне нужно для работы еще два года и 1 млн. долларов - но к настоящему моменту я построил модель для победы сферического коня в вакууме.
еще анекдот!