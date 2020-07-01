Telegram – одна из наиболее популярных социальных платформ современного цифрового пространства. Удобная, интуитивно понятная, общедоступная. Да и 400 миллионов активных пользователей по состоянию на 2020 год – это вам не шутки.

Telegram – одна из наиболее популярных социальных платформ современного цифрового пространства. Удобная, интуитивно понятная, общедоступная. Да и 400 миллионов активных пользователей по состоянию на 2020 год – это вам не шутки.Использовать функционал "Телеграма" можно не только для личной переписки, но создания и раскрутки ТГ-каналов. В том числе, с коммерческой целью.При благоприятном стечении обстоятельств и с продуманной стратегией продвижения даже молодой канал способен "обрасти" 2000-5000, а то и 20-30 тысячами подписчиков в течение первых месяцев жизни. Что для этого нужно?Концепция: необходимый фундаментНа начальном этапе определите концепцию своего будущего канала. Главное правило – она должна привлекать и удерживать целевую аудиторию. Посмотрите на свое творение глазами рядового пользователя.Какие концепции выигрывают в этом отношении? Авторские, уникальные, те, которые невозможно или сложно "нагуглить", со своей точкой зрения, личным видением проблемы, неповторимым стилем и так далее.Маркетологи также советуют "заложить" в концепцию некую мечту или цель, которую автор будет "продавать" (пусть и бесплатно) своим потенциальным подписчикам, стимулируя их подписываться и следить за публикацией нового контента.Оцените свои силы и знания, не обещайте того, что вы не сможете предложить. Почуяв обман или явное преувеличение в общениях, искушенная публика на вас не подпишется.Контент: то, на чем держится каналКонтент и концепция – это два столпа, на которых держится канал, и от качества которых зависит судьба проекта.Определите для себя наиболее подходящий тематике и вашему авторскому стилю тип контента – это могут быть короткие в 2-3 абзаца заметки, лонгриды (публикуйте их на сторонних ресурсах, а в ТГ-канале давайте короткий анонс с ссылкой), изображения и инфографика (такое смотрят охотнее полотен текста), видео (как и лонгриды, размещенные на сторонних видеохостингах) или аудио (только совместно с инфографикой или текстом).Продумываем рубрики и план публикацийВыбрасывать в ТГ-канал разношерстный контент, притом без какой-либо периодичности – это плохая идея.Придерживайтесь формата одной из популярных рубрик, которые нравятся аудитории "Телеграма" лучше всего. Это "Топы", "Лайфхаки", "Личный опыт", "Комментарии", "Интервью".Что касается плана публикаций, то старайтесь придерживаться заранее составленного расписания и четкой периодичности – так ваша аудитория не будет пропускать контент, станет внимательнее следить за публикациями и репостить их. К слову, сегодня доступен , который имеет ряд своих преимуществ.Выкладывайте новый контент во время максимальной активности пользователей, а для своего удобства используйте телеграмм-боты с функцией отложенных публикаций.