Во Владимире отгремел День молодежи. Для отдыхающих в Центральном парке были организованы различные активности, интерактивы и мастер-классы. Например, можно было раскрасить матрешек,

Во Владимире отгремел День молодежи. Для отдыхающих в Центральном парке были организованы различные активности, интерактивы и мастер-классы. Например, можно было раскрасить матрешек, оставить собственное поздравление, поиграть в игры, посетить несколько лекций и семинаров, пострелять из лука или поучаствовать в мини-забеге. А для тех, кто хотел просто насладиться атмосферой, специально поставили мягкие пуфы. Организаторы постарались учесть