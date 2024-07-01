Владимирской области одобрили заявку по программе модернизации ЖКХ

Фонд развития территорий утвердил новый проект Владимирской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры, сосредоточившись на реконструкции водозаборных сооружений в городе Суздал. После завершения работ их производительность увеличится до 3 кубических метров в сутки.Общая стоимость проекта составляет 181 миллион рублей, с частью финансирования в размере 129,9 миллиона рублей, предоставленной Фондом развития территорий. Планируется завершить работы к 2025 году.