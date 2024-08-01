На полках владимирских магазинов появится первое хлебобулочное изделие, придуманное студентами Как...

На полках владимирских магазинов появится первое хлебобулочное изделие, придуманное студентамиКак создавалась "зачетная булка", расскажет Федор Лалакин.Студенты Владимирского филиала РАНХиГС впервые пекут свой собственный хлеб. Первое и самое важное- правильно замесить тесто.Идея о создании своего хлеба пришла во время подписания соглашения о взаимодействии между филиалом Президентской академии и Владимирским хлебокомбинатом. Студентов очень заинтересовала такая практика. Собрав проектную группу, ребята сразу же включились в работу: проводили опросы, обдумывали и "вкус", и "содержание".Глеб Глебов, куратор проектной команды Владимирского филиала РАНХиГС:- Сначала, мы говорили о том, чтобы это был студенческий хлеб насколько я помню, но в завершении решили, что ну хлеб и хлеб. Мы решили создать свою булку, думали, как бы соединить ее со студенчеством и с этой образовательной средой и вот пришли к тому, что такая зачетная булка это наиболее интересно.В опросах приняли участие больше тысячи человек. В основном - студенты вузов и колледжей. При поддержке экспертов хлебокомбината в результате получилась вот такая булка. Внутри - соленая карамель и корица, снаружи- посыпка из штрейзеля.Пока тесто выпекалось, для ребят провели небольшую экскурсию по предприятию, рассказали, как производится остальная хлебобулочная продукция.Владимир Лялин, управляющий ГК" DeLavant":- Очень рады, что молодежь теперь будет видеть на полках магазинов продукт, который они сами своими руками создали, подобрали вкус, вес, размер, как он украшен. И это полностью удовлетворяет потребности молодежи.На вкус "зачетные булки" соответствуют своему названию. Результатом остались довольны все.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области:- То, что я попробовал сейчас это замечательный продукт, изготовленный силами в том числе наших студентов. Превзошло все ожидания, потому что очень вкусно, современно и на вид.Предлагать студентам печь свой хлеб предприятие планирует и дальше. Проект станет ежегодным. По словам сотрудников хлебокомбината - опыт позволит узнать напрямую, на какой продукт есть спрос у молодежи.Символично, что изделие появится на полках в конце августа - начале сентября, это будет приурочено к ежегодной акции "Первоклассник" и станет прекрасным подарком для всех учащихся, ведь именно для них разрабатывалось это изделие.Федор Лалакин, Алексей Ковалев "Вести-Владимир"