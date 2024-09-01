Икону с изображением Святого Георгия Победоносца подарили музею донецкому музею «Арт-Донбасс». Подарок передал сотрудник организации «ДОЛИАЛЬ» от директора Мстерского художественного

Икону с изображением Святого Георгия Победоносца подарили музею донецкому музею «Арт-Донбасс». Подарок передал сотрудник организации «ДОЛИАЛЬ» от директора Мстерского художественного института Ирины Юдиной. Об этом рассказали в соцсетях «ДОЛИАЛЯ». Организация занимается росписью храмов и написанием икон. В «ДОЛИАЛЕ» работают художники, учившихся во Мстере, Ивановском госуниверситете и ВлГУ (Институт искусств и художественного образования). Икона Святого Георгия