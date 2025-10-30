МЧС по Владимирской области сообщает об ухудшении погодных условий. В ночные и утренние часы 31 октября во Владимире и области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Спасатели рекомендуют

МЧС по Владимирской области сообщает об ухудшении погодных условий. В ночные и утренние часы 31 октября во Владимире и области ожидается туман с видимостью 200-800 метров. Спасатели рекомендуют неопытным водителям воздержаться от поездок за рулём автомобиля, а всем остальным – соблюдать скоростной режим в целях недопущения аварий. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото Анны Ефимовой