В Законодательном Собрании в девятый раз стартовал образовательный проект «Школа юного законотворца». Его цель — повысить правовую грамотность среди молодежи. Занятия ведут депутаты,

В Законодательном Собрании в девятый раз стартовал образовательный проект «Школа юного законотворца». Его цель — повысить правовую грамотность среди молодежи. Занятия ведут депутаты, сотрудники аппарата облпарламента и ведущие преподаватели владимирских вузов, а члены Молодёжной думы выступают в роли наставников для участников проекта. В рамках образовательной программы старшеклассники и студенты средних специальных учебных заведений на протяжении