Врачи Муромской центральной районной больницы успешно провели внутрисосудистую тромбоаспирацию пациенту, у которого из-за нарушения сердечного ритма произошел инсульт. Мужчину

Врачи Муромской центральной районной больницы успешно провели внутрисосудистую тромбоаспирацию пациенту, у которого из-за нарушения сердечного ритма произошел инсульт. Мужчину прооперировали через час после появления симптомов. Медики выполнили компьютерную томографию сосудов, а затем с помощью катетера убрали образовавшийся в мозговой артерии тромб. После лечебного вмешательства и прохождения реабилитации в неврологическом отделении для больных с инсультом, пациент