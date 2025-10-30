Депутаты Киржачского муниципального округа единогласно поддержали кандидатуру Елены Карповой на пост руководителя. У новой главы округа есть значительный опыт работы в местном

Депутаты Киржачского муниципального округа единогласно поддержали кандидатуру Елены Карповой на пост руководителя. У новой главы округа есть значительный опыт работы в местном самоуправлении. Об этом сообщили в облправительстве. Елена Карпова длительное время являлась главой города Собинки, а с декабря 2023 года руководила Киржачским районом. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!