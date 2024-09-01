Высокая пожарная опасность 4-го класса установится на западе и юге Владимирской области в воскресенье.

В воскресенье, 1 сентября, на западе и юге Владимирской области ожидается высокая пожарная опасность 4-го класса, как сообщили в пресс-службе региональной администрации.Начиная с 2 сентября и в течение 3 сентября, риск возникновения пожаров охватит большинство районов области. Прогнозируется, что возможны чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, которые могут угрожать частным домам и хозяйственным постройкам, а также торфяникам.Дополнительно, существует вероятность отключения электроэнергии, вызванного перегревом трансформаторных подстанций. В это время повышаются риски повреждения сельскохозяйственных растений и ягодно-фруктовых культур.