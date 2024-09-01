В ходе проверки санитарно-эпидемиологического состояния питьевой воды выявлены нарушения.

По информации пресс-службы прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка санитарно-эпидемиологического благополучия питьевого водоснабжения. Был проведён анализ состава воды, в ходе чего установили превышение железа в 2 раза от нормы.В связи с выявленными нарушениями, руководителю МУП г. Кольчугино «Коммунальник» выдано представление. В его отношении решается вопрос о возбуждении административного дела. Ликвидация нарушений находится под контролем межрайонной прокуратуры.