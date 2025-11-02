Сообщения от МЧС рассылали ночью 2 ноября.

Угрозу атаки БПЛА во Владимирской области объявили ночью в воскресенье, 2 ноября. Экстренное предупреждение пришло через приложение МЧС. Спасатели призвали сохранять спокойствие и при необходимости звонить в 112.Через несколько часов, после 8 утра, опасность атаки беспилотников отменили.Ранее во Владимирской области была последствий атаки беспилотника. Об атаке дронов жителям региона 31 октября.