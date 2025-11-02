Разговаривают два Новых Русских:
- Купил себе слона – закачаться!!! Дети в восторге, жена не нарадуется, теща в нем души не чает! В семье снова покой и взаимопонимание.
Дети не шляются по кабакам, жена всегда дома. Всюду порядок! Класс!!!
- Слушай, ПРОДАЙ!!! Миллион даю!!!
- Да ты что? Я за два покупал!!! И семья не позволит!!!
- ПРОДАЙ!!! 3 миллиона даю!!! П_Р_О_Д_А_Й_!!!!!
- Ладно!!! ТРИ – и забирай!!!
Встречаются через две недели:
- КОШМАР!!! Этот слон – в доме грязь, дети плачут, с женой скандалы, соседи через день в на меня подают, ТРИ миллиона!!! Мрак…. Из-за него бизнес рушиться, репутация…
- Ээээ… Да-а! С таким настроением ты его не продашь…
еще анекдот!